PepsiCo overtreft winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PepsiCo heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachting overtroffen, maar stelde qua omzet teleur. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse producent van frisdranken en snacks. CEO Ramón Laguarta zei blij te zijn met de resultaten, "aangezien we met succes weer een jaar hebben doorstaan met een hoge inflatie, macro-economische volatiliteit, geopolitieke spanningen en internationale conflicten”. PepsiCo boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,3 miljard dollar, ofwel 0,94 dollar per aandeel, in vergelijking met 518 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,78 dollar per aandeel. De omzet kwam uit op 27,9 miljard dollar, tegenover 28,0 miljard een jaar eerder. Autonoom groeide de omzet met 4,5 procent. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,72 dollar op een omzet van 28,4 miljard dollar. Over heel 2023 boekte PepsiCo een nettowinst van 9,1 miljard dollar, ofwel 6,56 dollar per aandeel op een omzet die steeg van 86,4 miljard naar 91,5 miljard dollar. PepsiCo kondigde een verhoging van het dividend aan van 7 procent tot 5,42 dollar per aandeel. Al 52 jaar op rij verhoogt het bedrijf het dividend. Outlook Voor 2024 voorziet PepsiCo een stijging van de winst per aandeel met minimaal 8 procent tegen constante wisselkoersen, wat een winst per aandeel impliceert van ten minste 8,15 dollar per aandeel. Daarnaast voorziet de Amerikaanse dranken- en snackproducent een omzetgroei van 4 procent autonoom. Het aandeel PepsiCo noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.