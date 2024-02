Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag vlak tot licht hoger op een relatief nieuwsluwe dag. "Op de meeste aandelenbeurzen zit de stemming er de laatste weken lekker in. Veel indices noteren op of rond recordstanden door goede macro-economische ontwikkelingen en meevallende kwartaalcijfers. De wereldwijde aandelenindex noteert op een recordniveau", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van krap 0,1 procent op 485,71 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 16.968,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd op 7.664,77 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.603,16 punten. De daling van de Duitse inflatie werd vrijdag bevestigd. De inflatie bedroeg 2,9 procent op jaarbasis tegen 3,7 procent een maand eerder. In november was de inflatie 3,2 procent. Olie werd vrijdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 76,47 dollar, terwijl voor een april-future Brent 81,72 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0762. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0778 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0778 op de borden. Bedrijfsnieuws Tesco ontdeed zich van zijn bankentak met een verkoop aan Barclays. Analisten van Shore Capital vonden deze deal prima, maar verbaasden zich er dan weer wel over dat Tesco de verzekeringstak, ATM, cadeaukaarten en reischeques behield. Tesco noteerde 1,0 procent hoger. Barclays heeft volgens Jefferies een goede deal gesloten met Tesco gezien de betaalde prijs en de synergiemogelijkheden. Barclays deed op zijn beurt weer de Duitse consumententak de deur uit, waarmee per saldo de bank op het vlak van kapitaal weinig merkt van de Tesco-deal. Barclays noteerde 0,5 procent lager. Osram liet met de resultaten over het vierde kwartaal zien dat het progressie boekte met de omslagplannen, zo stelde zakenbank Bernstein. De herfinanciering ligt voor op schema. Osram noteerde 0,4 procent lager. Hermes International bracht beter dan verwachte cijfers naar buiten, gesteund door een herstel in het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Het aandeel noteerde 4,5 procent hoger. L'Oreal bleef met de kwartaalcijfers juist achter op de verwachtingen. L'Oreal noteerde vrijdag 5,2 procent lager. In Amsterdam steeg het aandeel Adyen nog eens 3,4 procent, na de koersexplosie op donderdag na kwartaalcijfers. Verschillende analisten verhoogden vandaag hun koersdoel voor de betaalspecialist. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 eindigde donderdag 0,1 procent hoger op 4.997,91 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,1 procent op 38.726,33 punten en de Nasdaq won 0,2 procent op 15.793,71 punten. Bron: ABM Financial News

