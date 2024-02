Valuta: euro doet het rustig aan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onveranderd. Veel richtinggevend nieuws is er ook niet vanochtend.

"Dat maakt de markt afwachtend waarmee de euro in een zijwaarts patroon lijkt gevangen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daar kan volgende week dinsdag wel weer verandering in komen met de Amerikaanse inflatie over januari", aldus Van der Meer.

Afgelopen dinsdag liet de Reserve Bank of Australia de rente ongemoeid op 4,35 procent, maar met de expliciete toevoeging dat de inflatie in Australië naar het idee van het beleidsorgaan nog altijd te hoog is.

Voorzitter Michelle Bullock van de centrale van bank van Australië was vrijdag ten overstaan van het Australische parlement dan ook vastberaden maar wel met alle opties: "We hebben een volgende renteverhoging niet uitgesloten, maar ook niet ingecalculeerd. De bank is schatplichtig aan de opdracht de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 tot 3 procent binnen een redelijke termijn", aldus de relatief nieuwe voorzitter van de RBA vrijdag.

De inflatie van Australië ligt nog altijd ruim boven de genoemde doelstelling. "Een inflatiepercentage dat begint met een 4 is niet goed genoeg", liet Bullock vrijdag redelijk veelbetekenend weten.

Dit verhaal lag in het verlengde van de inflatierealiteit van de Reserve Bank of New Zealand, zo vond hoofdeconoom Sharon Zollner van de Nieuw-Zeelandse bank ANZ. Zij verwacht deze maand en in april renteverhogingen van in totaal 50 basispunten, waarmee het belangrijkste rentetarief zou uitkomen op 6,0 procent.

In november was de RBNZ al alert op de inflatie-ontwikkeling in Nieuw-Zeeland. Sindsdien viel de inflatie steeds hoger uit dan voorzien. "De RBNZ heeft nog werk te doen", zo bezwoer de econoom van ANZ vrijdag.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0769 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8540 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2610 dollar. De Australische dollar noteerde 0,3 procent hoger op 0,6508 Amerikaanse dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar steeg 0,8 procent op 0,6140 Amerikaanse dollar.