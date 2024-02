Adyen weer koploper op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag richting het einde van de ochtendhandel in het groen, opnieuw onder aanvoering van Adyen. De AEX index steeg 0,7 procent tot 849,48 punten. "Op de meeste aandelenbeurzen zit de stemming er de laatste weken lekker in. Veel beurzen noteren op of rond recordstanden door goede macro-economische ontwikkelingen en meevallende kwartaalcijfers", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "De Amsterdamse AEX index was [donderdag] met een winst van 1,6 procent de grote winnaar en sloot op een nieuwe recordstand, sterk gedreven door een koerswinst van 21 procent voor het aandeel Adyen", voegde hij toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vanochtend dat de Nederlandse industrie in december op jaarbasis 3,3 procent minder heeft geproduceerd. Verder werd bevestigd dat de Duitse inflatie in januari is gedaald naar 2,9 procent, tegen 3,7 procent een maand eerder. Olie werd vrijdag 0,4 procent duurder op 76,56 euro per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0770. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0776 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 4,0 procent, na donderdag ook al ruim 21 procent hoger gesloten te zijn. Vanochtend verhoogden Berenberg, Deutsche Bank en Jefferies het koersdoel voor Adyen stevig, ASMI noteerde stond 3,3 procent hoger, Besi steeg 1,7 procent en ASML noteerde 0,9 procent hoger. Randstad was met een verlies van 0,7 procent de sterkste daler. DSM-Firmenich noteerde 0,6 procent lager, terwijl IMCD 0,4 procent verloor. OCI ging in de Midkap aan kop met een winst van 2,1 procent. Flow Traders bungelde onderaan met een verlies van 2,4 procent. InPost daalde 1,7 procent. Bloomberg en Reuters meldden dat Goldman Sachs 6 miljoen aandelen Inpost verkoopt. Wie de verkoper is, werd niet gemeld. De verkoopprijs zou rond de 13,90 euro per aandeel liggen. Aperam heeft in het afgelopen kwartaal een fors lager aangepaste EBITDA geboekt, maar presteerde ondanks deze daling toch iets beter dan verwacht. ING sprak evenwel van zwakke prestaties en merkte op dat er weinig herstel in het verschiet ligt. Het aandeel handelde onveranderd. In de AScX steeg Avantium 0,4 procent. Het bedrijf heeft met succes 70 miljoen euro opgehaald, meldden analisten van Degroof Petercam. Dat is meer dan de 50 miljoen euro waarop aanvankelijk werd gemikt. NX Filtration heeft in 2023 minder omzet behaald, maar daarvoor had het bedrijf ook al gewaarschuwd. Dit jaar moet de omzet volgens de specialist in waterfiltering flink stijgen. Het aandeel won 8,2 procent. Het eveneens lokaal genoteerde Onward Medical won nog eens 36 procent. Bron: ABM Financial News

