AEX licht hoger van start gegaan, Aperam -3,9% na cijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koers vrijdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 845,35 punten, en scherpte daarmee zijn hoogste stand ooit aan, terwijl de Midkap fractioneel in het rood noteerde. Onder de hoofdfondsen vervolgde Adyen zijn opmars van donderdag met een stijging van nog eens twee procent. Berenberg, Deutsche Bank en Jefferies verhoogden vanochtend hun koersdoel voor Adyen stevig. Unilever leverde een half procent in, na een forse winst donderdag na cijfers. In de AMX won OCI 1,6 procent. Aperam daalde juist bijna vier procent na cijfers. Het staalbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 55 miljoen euro, in vergelijking met 129 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste EBITDA van 53 miljoen euro. In de AScX daalde Avantium 3,5 procent, nadat het meldde 70 miljoen euro te hebben opgehaald. Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg ruim 4 procent na het presenteren van cijfers en een outlook voor 2024. Bron: ABM Financial News

