Beursblik: analisten verhogen koersdoelen voor Adyen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Analisten hebben vrijdag hun koersdoelen voor Adyen flink verhoogd, nadat het fintechbedrijf donderdag met cijfers kwam die met veel enthousiasme door de markt werden ontvangen. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel van 1.325 euro naar 1.730 euro, bij handhaving van het koopadvies. De bank sprak van "sterke resultaten, waarbij de transactievolumes en de netto-omzet een versnelling lieten zien, aangejaagd door het winnen van marktaandeel in Digital, maar ook een aanhoudende sterke groei bij kleinere klanten". Jefferies zette het koersdoel op 1.743 euro. Dat was 1.396 euro. De zakenbank handhaafde het koopadvies. De bank ziet veel groeiaanjagers. Daarbij zal de marge stijgen, nu Adyen minder agressief nieuw personeel zal aannemen. De analisten spreken van een "superieure kasstroomgeneratie". Berenberg verhoogde tot slot het koersdoel van 1.095 euro naar 1.500 euro. De zakenbank constateerde dat de marges aantrekken, maar noemde de waardering van het aandeel na de enorme koersstijging van donderdag fors, waardoor het Houden advies gehandhaafd bleef. Het aandeel Adyen sloot donderdag in Amsterdam ruim 21 procent hoger op 1.436,20 euro. Bron: ABM Financial News

