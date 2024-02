AEX start handelsdag vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,2 procent.

Donderdag liet Beursplein 5 nog zijn spierballen zien en de AEX verpulverde met een stijging van ruim anderhalf procent tot 843,75 punten zijn hoogste stand ooit, met dank aan een koersexplosie van fintechbedrijf Adyen na cijfers, terwijl ook de rapportages van ArcelorMittal en indexzwaargewicht Unilever op goedkeuring van beleggers konden rekenen.

De andere Europese hoofdbeurzen bleven juist overwegend dicht bij huis, en de Londense beurs sloot zelfs in het rood.

De AEX is geen herbeleggingsindex, zoals bijvoorbeeld de Duitse DAX en de Amerikaanse indices, en uitgekeerde dividenden worden van de stand afgetrokken. De AEX Total Return index, waarbij dit niet het geval is, sloot donderdag op 3.221,93 punten. De waarde van de index werd bij de start in maart 1983 bepaald op 100 gulden, ofwel 45,38 euro.

Ook buiten Amsterdam was er een lawine aan bedrijfscijfers, met soms flinke uitschieters. De Deense transportgigant Maersk moest bijvoorbeeld ruim 15 procent inleveren. En in de VS verloor Paypal ruim 10 procent, maar won Walt Disney juist weer 10 procent.

Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven, waarmee de winstgroei van bedrijven wordt ondersteund, is volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally.

Ook donderdag sloten de S&P en de Dow op nieuwe records, hoewel nipt.

"Aan het begin van het cijferseizoen woog een reeks slechte rapporten van Amerikaanse banken op de winstgroei, maar nu de 10 andere sectoren voor het grootste deel hun winsten hebben gerapporteerd, is het beeld opgeklaard", volgens analisten van XTB.

"Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal. Daarvan heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet liet zien. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", vulde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx aan.

Japanse beurs scherpt record aan

De Nikkei index in Tokio won 0,4 procent op 37.007 punten, en noteerde daarmee op het hoogste niveau in 34 jaar. Sydney koerste nipt in het groen, terwijl tijdens Hongkong tijdens een verkorte handelsdag 0,8 procent daalde.

China, Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Hong Kong vieren de start van het nieuwe jaar. De beurs in Shanghai blijft ook de hele volgende week gesloten.

In Japan was het sentiment nog steeds positief na de opmerkingen van donderdag van Shinichi Uchida van de Bank of Japan, die zei "dat het onwaarschijnlijk is dat de rente agressief verhoogd zal worden, ook na het beëindigen van het negatieve rentebeleid".

Vandaag stelde Michelle Bullock van de Reserve Bank of Australia zich in navolging van Jerome Powell van de Federal Reserve terughoudend op, door te benadrukken dat de inflatie nog steeds te hoog is, hetgeen de verwachtingen op een renteverlaging dempte.

Bullock benadrukte dat de centrale bank mikt op een inflatie van 2,5 procent. De inflatie bedroeg in het afgelopen kwartaal 4,1 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend met 0,2 procent nipt lager, na een flinke stijging van ruim drie procent naar 76,22 dollar per vat donderdagavond in New York.

Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

"Hoewel Gaza het brandpunt van de crisis blijft, zijn de gevolgen ervan in de hele regio merkbaar, waardoor het spookbeeld van een breder conflict met mogelijke interventie van andere partijen wordt opgeroepen," verklaarden analisten van ActivTrades het huidige sentiment op de oliemarkt.

Zowel de macro-economische- als de bedrijfsagenda is vandaag vrij leeg.

Bedrijfsnieuws

Aperam boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 55 miljoen euro, in vergelijking met 129 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste EBITDA van 53 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de EBITDA 19 miljoen euro. Aperam had ook aangegeven dat de winstgevendheid zou aantrekken in de laatste maanden van 2023. Voor het lopende kwartaal voorziet Aperam een aangepaste EBITDA die vergelijkbaar is met het niveau in het vierde kwartaal.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in januari gestegen. De volumes op de cash market stegen op maandbasis met 17 procent. Op jaarbasis was sprake van een daling met 14 procent.

NX Filtration heeft in 2023 minder omzet behaald, maar daarvoor had het bedrijf ook al gewaarschuwd. Na een omzet van 8,1 miljoen euro in 2023, rekent het bedrijf voor dit jaar op een omzet van meer dan 16 miljoen euro.

Berenberg,Deutsche Bank en Jefferies verhoogden vanochtend hun koersdoelen voor Adyen stevig.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,1 procent op 4.997,91 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,1 procent op 38.726,33 punten en de Nasdaq won 0,2 procent op 15.793,71 punten.