Japanse beurs scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend overwegend hoger, maar veel beurzen hielden de deuren ook gesloten.

De Nikkei index in Tokio won 0,4 procent op 37.007 punten, en noteerde daarmee op het hoogste niveau in 34 jaar. Sydney koerste nipt in het groen, terwijl tijdens Hongkong tijdens een verkorte handelsdag 0,8 procent daalde.

China, Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Hong Kong vieren de start van het nieuwe jaar. Zo blijft de beurs in Shanghai zelfs ook de hele volgende week gesloten.

In Japan was het sentiment nog steeds positief na de opmerkingen van donderdag van Shinichi Uchida van de Bank of Japan, die zei "dat het onwaarschijnlijk is dat de rente agressief verhoogd zal worden, ook na het beëindigen van het negatieve rentebeleid".

Vandaag stelde Michelle Bullock van de Reserve Bank of Australia zich in navolging van Jerome Powell van de Federal Reserve terughoudend op, door te benadrukken dat de inflatie nog steeds te hoog is, hetgeen de verwachtingen op een renteverlaging dempte.

Bullock benadrukte dat de centrale bank mikt op een inflatie van 2,5 procent. De inflatie bedroeg in het afgelopen kwartaal 4,1 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend met 0,2 procent nipt lager, na een flinke stijging van ruim drie procent naar 76,22 dollar per vat donderdagavond in New York.

Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

"Hoewel Gaza het brandpunt van de crisis blijft, zijn de gevolgen ervan in de hele regio merkbaar, waardoor het spookbeeld van een breder conflict met mogelijke interventie van andere partijen wordt opgeroepen," verklaarden analisten van ActivTrades het huidige sentiment op de oliemarkt.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening na nieuwe records op Wall Street donderdagavond.