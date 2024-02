Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 16 punten voor de Duitse DAX en een min van 25 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd, na een drukke dag met vooral veel bedrijfscijfers. Opvallend waren de flinke koerswinsten op de beurzen in Amsterdam en Brussel, na goed ontvangen cijfers van Adyen en KBC.

Beleggers zijn nog altijd in de ban van uitspraken van centrale bankiers, die blijven waarschuwen dat renteverlagingen nog wel even op zich laten wachten.

"Maar de wetenschap dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente en de verwachting dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging zal zijn, is genoeg om de markt in een 'sweet spot' te houden," zeiden analisten van Swissquote Bank.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Infineon goede zaken, met een winst van 4 procent. Ook elders zaten halfgeleiders in de lift. ASML steeg rond een half procent in Amsterdam. In Parijs won STMicroelectronics ruim 3,5 procent.

Verder deden fabrikanten van luxe producten als LVMH, Hermes en Kering goede zaken. Kering kwam met een winstwaarschuwing, maar die was weinig verrassend. Het aandeel steeg bijna 5 procent en ging daarmee aan kop in Parijs.

Worldline is van plan om zijn wereldwijde personeelsbestand met circa 8 procent terug te brengen. Dit meldde de Franse betaalspecialist woensdag. De herstructurering moet leiden tot een besparing van 200 miljoen euro in 2025. Het aandeel steeg donderdag licht.

Siemens overlegde beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. Vooral de orders kwamen hoger uit dan voorzien. Het aandeel steeg een procent. Siemens Energy daalde ruim 3 procent, net als hekkensluiter Bayer.

Société Générale overtrof met de resultaten over het vierde kwartaal de verwachting van analisten. Het lijkt erop dat de retailbank op een keerpunt staat, terwijl het dieptepunt in de rente-inkomsten in het derde kwartaal lag. Het aandeel daalde een procent. Sectorgenoot Credit Agricole verloor ruim 5 procent en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Møller-Mærsk stelde een aandeleninkoop uit, vanwege de aanhoudende verstoringen in de vaarroutes in de Rode Zee, die leiden tot overcapaciteit en daarmee druk op de vrachttarieven. Maersk verloor donderdag circa 15 procent.

ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2023 een fors verlies geleden als gevolg van afschrijvingen. Het staalconcern zei donderdag tot eind 2026 1,8 miljard dollar aan EBITDA te willen toevoegen. In 2024 staat een aantal nieuwe projecten op stapel, waaronder drie in Brazilië. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2023 gestegen, waarbij zowel de prijzen als de volumes omhoog gingen. Unilever rekent voor de komende jaren onverminderd op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, met meer balans tussen volumes en prijzen. Unilever kondigde verder een nieuw inkoopprogramma aan van eigen aandelen ter waarde van 1,5 miljard euro. Het inkoopprogramma start in het tweede kwartaal. Unilever steeg 3 procent.

Adyen heeft in het tweede halfjaar van 2023 een sterker dan verwachte marge behaald op een omzet die autonoom conform verwachting groeide. Het bedrijf gaf geen concrete outlook. Adyen sloot ruim 21 procent hoger in Amsterdam.

In Brussel won KBC ruim 6 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Euro STOXX 50 4.710,78 (+0,7%)

STOXX Europe 600 485,27 (-0,1%)

DAX 16.963,83 (+0,3%)

CAC 40 7.665,63 (+0,7%)

FTSE 100 7.595,48 (-0,4%)

SMI 11.138,85 (-0,6%)

AEX 843,75 (+1,6%)

BEL 20 3.665,65 (+1,1%)

FTSE MIB 31.064,15 (+0,3%)

IBEX 35 9.905,40 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met nieuwe records gesloten, dankzij koersexplosies van Disney en ARM. Een groot deel van de handelsdag waren beleggers vrij terughoudend en noteerden de S&P 500 en Dow Jones index onder hun records van woensdag. Richting het slot krabbelden de indexen op en wist de S&P zelfs even door de grens van 5.000 punten te breken, om vervolgens toch weer licht terug te zakken.

"De overtuiging dat de Amerikaanse economie zacht - of misschien wel helemaal niet – landt, in combinatie met vooral meevallende kwartaalcijfers, geeft beleggers vertrouwen", zei Simon Wiersma van ING.

"Aan het begin van het cijferseizoen woog een reeks slechte rapporten van Amerikaanse banken op de winstgroei, maar nu de 10 andere sectoren voor het grootste deel hun winsten hebben gerapporteerd, is het beeld opgeklaard", volgens analisten van XTB.

"Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal. Daarvan heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet liet zien. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", vulde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is afgenomen. Het aantal steunaanvragen daalde met 9.000 tot 218.000. De verwachting van economen lag op 220.000 nieuwe aanvragen.

De groothandelsvoorraden in de VS stegen in december met 0,4 procent, conform de verwachting.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0778. De olieprijzen zijn donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 76,22 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Brent kostte bijna 82 dollar bij een stijging van eveneens 3 procent.

Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten, volgens ActivTrades. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van ARM Holdings steeg donderdag liefst 48 procent. De omzet steeg afgelopen kwartaal naar 824 miljoen dollar, wat ruim boven de outlook van 720 tot 800 miljoen dollar was. Voor het lopende kwartaal rekent ARM op een verdere omzetgroei naar 850 tot 900 miljoen dollar. Daarmee werd de jaaroutlook ook naar boven bijgesteld.

Disney had afgelopen kwartaal een stabiel aantal abonnees voor Disney+ en het operationele verlies van de divisie die rechtstreeks aan consumenten verkoopt nam af. De aangepaste winst bedroeg 1,22 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,99 dollar per aandeel. Het aandeel steeg 11,5 procent.

PayPal rekent voor 2024 op een aangepaste winst die ongeveer gelijk is aan de 5,10 dollar per aandeel in 2023. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 5,51 dollar. Het aandeel verloor ruim 11 procent.

Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan verwacht en zag het aantal verkochte sigaretten dalen, maar het tabaksbedrijf rekent voor het nieuwe jaar nog op een stevige volumegroei van elektronische sigaretten, ondanks het Europese verbod op toegevoegde smaakjes. De outlook kwam onder de marktverwachting uit. Het aandeel daalde ruim 2,5 procent.

Harley-Davidson heeft in het vierde kwartaal de resultaten fors onder druk zien staan. Voor heel 2024 mikt de fabrikant van motorfietsen op een omzetdaling van 0 tot 9 procent. De operationele marge zal ook lager uitkomen dan in 2023. Het aandeel steeg, na een eerdere daling, uiteindelijk toch een procent.

ConocoPhillips heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt, maar wist de verwachtingen wel te verslaan, bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel steeg circa anderhalf procent.

S&P 500 index 4.997,91 (+0,1%)

Dow Jones index 38.726,33 (+0,1%)

Nasdaq Composite 15.793,71 (+0,2%)

AZIE

De Chinese beurzen zijn vrijdag gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar. Hongkong sluit eerder de deuren vandaag. Ook volgende week zijn deze aandelenmarkten nog dicht.

Nikkei 225 36.971,86 (+0,3%)

Shanghai Composite 2.865,90 (+1,3% - slotstand donderdag 8 feb.)

Hang Seng 15.746,58 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0768. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0778.

USD/JPY Yen 149,39

EUR/USD Euro 1,0768

EUR/JPY Yen 160,89

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Industriële productie - December (NL)

08:00 Inflatie - Januari def. (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal

13:00 PepsiCo - Cijfers vierde kwartaal (VS)