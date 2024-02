Olieprijzen stijgen flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 76,22 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Brent kostte bijna 82 dollar bij een stijging van eveneens 3 procent. Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen. "Hoewel Gaza het brandpunt van de crisis blijft, zijn de gevolgen ervan in de hele regio merkbaar, waardoor het spookbeeld van een breder conflict met mogelijke interventie van andere partijen wordt opgeroepen," verklaarden analisten van ActivTrades het huidige sentiment op de oliemarkten. "Zo'n scenario zou de Suez-scheepvaartroute kunnen verstoren en de olieproductie in Golfstaten zoals Iran kunnen beïnvloeden", volgens ActivTrades. Woensdag stegen de olieprijzen ook al, ondanks een stijging van de Amerikaanse olievoorraden. De benzinevoorraden daalden echter, net als de voorraden stookolie en dat was positief, volgens analisten van ING. Bron: ABM Financial News

