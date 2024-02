Centrale bank Mexico handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Mexico heeft de rente gehandhaafd op 11,25 procent. Dit bleek donderdag uit het Mexicaanse rentebesluit. Het besluit om de rente ongewijzigd te laten was unaniem, volgens de centrale bank. De beleidsmakers zien nog wel opwaartse risico's voor de inflatie. De kerninflatie in Mexico kwam in januari uit op 4,76 procent. "Een relatief hoog niveau", volgens de Mexicaanse centrale bank, die in de komende vergaderingen, op basis van inkomende macrodata, zal evalueren of de rente aangepast kan worden. Bron: ABM Financial News

