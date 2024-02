Europese beurzen sluiten verdeeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd, na een drukke dag met vooral veel bedrijfscijfers.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 485,27 punten. De Duitse DAX liet een kleine winst optekenen van 0,3 procent op 16.963,83 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,7 procent in de plus bij een stand van 7.665,63 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent op 7.595,48 punten. De beurzen in Amsterdam en Brussel blonken uit met winsten van 1,6 en 1,1 procent, na goed ontvangen cijfers van Adyen en KBC.

Beleggers zijn echter ook nog altijd in de ban van uitspraken van centrale bankiers, die blijven waarschuwen dat renteverlagingen nog wel even op zich laten wachten.

"Maar de wetenschap dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente en de verwachting dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging zal zijn, is genoeg om de markt in een 'sweet spot' te houden," zeiden analisten van Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in Europa. De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0768. WTI-olie werd ruim 2 procent duurder op 75,50 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Infineon goede zaken, met een winst van 4 procent. Ook elders zaten halfgeleiders in de lift. ASML steeg rond een half procent in Amsterdam. In Parijs won STMicroelectronics ruim 3,5 procent.

Verder deden fabrikanten van luxe producten als LVMH, Hermes en Kering goede zaken. Kering kwam met een winstwaarschuwing, maar die was weinig verrassend. Het aandeel steeg bijna 5 procent en ging daarmee aan kop in Parijs.

Worldline is van plan om zijn wereldwijde personeelsbestand met circa 8 procent terug te brengen. Dit meldde de Franse betaalspecialist woensdag. De herstructurering moet leiden tot een besparing van 200 miljoen euro in 2025. Het aandeel steeg donderdag licht.

Siemens overlegde beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. Vooral de orders kwamen hoger uit dan voorzien. Het aandeel steeg een procent. Siemens Energy daalde ruim 3 procent, net als hekkensluiter Bayer.

Société Générale overtrof met de resultaten over het vierde kwartaal de verwachting van analisten. Het lijkt erop dat de retailbank op een keerpunt staat, terwijl het dieptepunt in de rente-inkomsten in het derde kwartaal lag. Het aandeel daalde een procent. Sectorgenoot Credit Agricole verloor ruim 5 procent en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Møller-Mærsk stelde een aandeleninkoop uit, vanwege de aanhoudende verstoringen in de vaarroutes in de Rode Zee, die leiden tot overcapaciteit en daarmee druk op de vrachttarieven. Maersk verloor donderdag circa 15 procent.

ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2023 een fors verlies geleden als gevolg van afschrijvingen. Het staalconcern zei donderdag tot eind 2026 1,8 miljard dollar aan EBITDA te willen toevoegen. In 2024 staat een aantal nieuwe projecten op stapel, waaronder drie in Brazilië. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2023 gestegen, waarbij zowel de prijzen als de volumes omhoog gingen. Unilever rekent voor de komende jaren onverminderd op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, met meer balans tussen volumes en prijzen. Unilever kondigde verder een nieuw inkoopprogramma aan van eigen aandelen ter waarde van 1,5 miljard euro. Het inkoopprogramma start in het tweede kwartaal. Unilever steeg 3 procent.

Adyen heeft in het tweede halfjaar van 2023 een sterker dan verwachte marge behaald op een omzet die autonoom conform verwachting groeide. Het bedrijf gaf geen concrete outlook. Adyen sloot ruim 21 procent hoger in Amsterdam.

In Brussel won KBC ruim 6 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend licht lager.