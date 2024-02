AEX dankzij koersexplosie Adyen positieve uitschieter in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink hoger gesloten en scherpte het record verder aan, geholpen door goed ontvangen bedrijfscijfers en vooral door een enorme koerssprong van Adyen.

De AEX sloot maar liefst 1,6 procent hoger op 843,75 punten en kan dit jaar inmiddels alweer zo’n dikke 7 procent bijschrijven.

Dat technologiefondsen de kar trekken, dat lijkt inmiddels normaal, maar vandaag kreeg de AEX naast Adyen ook bijval van staalreus ArcelorMittal en zwaargewicht Unilever.

Ook buiten Amsterdam was er een lawine aan bedrijfscijfers, met soms flinke uitschieters. In Amsterdam knalde Adyen meer dan 20 procent hoger, maar het Deense Maersk moest bijvooebeeld ruim 15 procent inleveren. En in de VS verloor Paypal ruim 10 procent, maar won Walt Disney juist weer 10 procent.

Kortom, voldoende individuele bewegingen.

"Aan het begin van het kwartaalcijferseizoen hebben een aantal zwakke rapporten van Amerikaanse banken de winstgroei gedempt, maar nu de andere tien sectoren hun winsten grotendeels hebben gerapporteerd, ziet het plaatje er beter uit", stelden analisten van XTB.

Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven, waarmee de winstgroei van bedrijven wordt ondersteund, is volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally.

De olieprijzen liepen donderdag op, nadat de VS een nieuwe militaire operatie in Irak uitvoerden en Israël een voorstel voor een staakt-het-vuren van Hamas heeft afgewezen. Een vat Brent olie steeg 2,3 procent naar 81,00 dollar.

De rentes liepen vandaag wat op na opnieuw goede cijfers over de banenmarkt in de VS. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 9.000 af tot 218.000. De verwachting van economen lag op 220.000.

De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats en daalde fractioneel naar 1,0762.

Stijgers en dalers

Het was zoals gezegd druk. Beleggers reageerden enorm enthousiast op de kwartaalcijfers van Adyen. Het fintechbedrijf won maar liefst 21,3 procent. Ook de rapportages van ArcelorMittal en Unilever werden enthousiast ontvangen. Deze aandelen stegen met 4,9 en 3,0 procent.

Degroof Petercam verwacht het koersdoel voor Adyen te zullen verhogen, nadat de nettowinst in de tweede helft van 2023 circa 20 procent hoger bleek dan voorzien. Jefferies vond dat Adyen vertrouwen uitstraalde. Barclays concludeerde dat sterke volumegroei bij bestaande klanten, nieuwe klanten en een duidelijke versnelling bij de software-as-a-service-platforms bijdroegen aan deze groei. Daarbij denkt Barclays dat de positieve beweging verder kan doorzetten.

Bij ArcelorMittal wees ING erop dat de EBITDA weliswaar met 32 procent op jaarbasis daalde maar dat was toch 5 procent hoger dan waar de consensus op mikte. De bank wees ook op de lagere staalprijzen en de lagere volumes op kwartaalbasis. De nettoschuld van 2,9 miljard dollar lag duidelijk onder de verwachte 3,4 miljard dollar, aldus ING. De bank zag bij Unilever geen heel grote verrassingen en Jefferies merkte op dat vooral de Amerikaanse Beauty & Wellness-tak van Unilever het goed deed.

In de AMX ging Aparam aan kop met een winst van 4,4 procent. Vrijdag voorbeurs publiceert Aperam de cijfers. Analisten denken dat het dieptepunt bij het roestvaststaalbedrijf achter de rug is. Ook Alfen en Basic-Fit konden 4,3 en 3,2 procent bijschrijven.

Flow Traders won na cijfers ruim 3 procent. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Flow Traders van 20,00 naar 18,00 euro na de cijfers over het vierde kwartaal, met handhaving van het Houden advies.

Er waren vandaag in de AMX weinig dalers, maar Van Lanschot verloor 0,4 procent.

In de AScX ging Vivoryon aan kop met een winst van 5,8 procent. Ook TomTom zette zijn opmars van de afgelopen weken voor met een stijging van 3,3 procent. Nedap werd 3,5 procent duurder.

Sligro droeg de rode lantaarn en daalde na cijfers met 1,7 procent. Sligro boekte in heel 2023 een lager nettoresultaat en keert ook minder dividend uit dan een jaar eerder. Degroof Petercam besloot tot een koersdoelverlaging.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg met ruim 35 procent na een koopaanbeveling van KBC Securities.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Europese beurzen lieten de Amerikaanse beurzen een verdeeld beeld zien, maar bleven dicht bij huis