Beursblik: nieuwe crisis Amerikaanse regionale banken onwaarschijnlijk

Dat zou ik ook zeggen als ik hem was maar het gaat binnenkort echt wel helemaal mis. Men concentreert zich nu op 1 bank maar het onderliggende probleem is de noodzakelijke herfinanciering in 2024 en 2025 van commercial real estate en daar hebben veel meer regionale banken mee te maken. Het gaat om honderden miljarden dus de vraag is niet of het misgaat maar wanneer. Mijn bescheiden mening is dit jaar want wat wij vorig jaar en ook nu weer zien gebeuren is kinderspel in vergelijking met wanneer het echt losgaat, helaas!