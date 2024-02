Vlakke opening voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een nipt lagere opening tegemoet en blijven daarmee in recordterrein. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het rood. De slotkoers woensdag van de S&P is slechts 5 punten verwijderd van de 5.000 punten. Goed ontvangen resultaten van Disney woensdagavond zullen het sentiment steunen, terwijl betaalspecialist PayPal juist teleurstelde. Wellicht belangrijker voor de S&P500-index en voor de Nasdaq was de koerssprong van ARM, nadat de chipontwerper een positieve vooruitblik afgaf op basis van "groeiende vraag naar nieuwe technologie, gedreven door alles wat AI is." De bedrijfsresultaten zullen per saldo de markten opvrolijken, naar de inschatting van XTB. "Aan het begin van het kwartaalcijferseizoen hebben een aantal zwakke rapporten van Amerikaanse banken de winstgroei gedempt, maar nu de andere tien sectoren hun winsten grotendeels hebben gerapporteerd, ziet het plaatje er beter uit." Rustiger vaarwater op de obligatiemarkt helpt de rally van de S&P500 ook vooruit. Een sterke vraag naar nieuwe tienjaarsleningen woensdag wijst erop dat de markt zich minder zorgen maakt over de timing van de Fed waar het gaat om renteverlagingen. Vanmiddag stonden de wekelijkse steunaanvragen op het menu. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 9.000 af tot 218.000. Dit was vrijwel gelijk aan de verwachting van 220.000. De olieprijs steeg. Een maart-future WTI-olie werd 1,4 procent duurder op 74,90 dollar en Brent-olie kostte 80,32 dollar, eveneens 1,4 procent meer dan woensdagavond. De euro/dollar noteerde op 1,0755. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0773 op de borden. Bedrijfsnieuws De Amerikaanse notering van ARM Holdings zal naar verwachting 28 procent hoger openen nadat het bedrijf cijfers publiceerde. De omzet steeg afgelopen kwartaal naar 824 miljoen dollar, wat ruim boven de outlook van 720 tot 800 miljoen dollar was. Voor het lopende kwartaal rekent ARM op een verdere omzetgroei naar 850 tot 900 miljoen dollar. Daarmee werd de jaaroutlook ook naar boven bijgesteld. Blue Bird zag de omzet met 35 procent groeien, dankzij hogere verkoopprijzen en dito volumes. De outlook voor de aangepaste EBITDA ging omhoog na de resultaten, die een omslag van verlies naar winst lieten zien. Het aandeel lijkt ruim 8 procent hoger te openen. Disney had een stabiel aantal abonnees voor Disney+ in het afgelopen kwartaal en het operationele verlies van de divisie die rechtstreeks aan consumenten verkoopt daalde. De aangepaste winst bedroeg 1,22 dollar per aandeel, tegenover 0,99 dollar per aandeel, een jaar eerder.Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,99 dollar per aandeel. Het aandeel koerste 8 procent hoger voorbeurs. PayPal rekent voor 2024 op een aangepaste winst die ongeveer gelijk is aan de 5,10 dollar per aandeel in 2023. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 5,51 dollar en het aandeel stond voorbeurs ruim 8 procent lager. Oliebedrijf ConocoPhillips zag de winst per aandeel dalen van 2,71 naar 2,40 dollar, waar analisten een bedrag van 2,09 dollar voorzagen. Het aandeel ging een licht hogere start tegemoet. Harley-Davidson verkocht 13 procent minder motorfietsen en zag de nettowinst dalen van 42 miljoen naar 26 miljoen dollar. Voor 2024 rekent de fabrikant op een omzetdaling van 0 tot 9 procent. Het aandeel koerste voorbeurs 4 procent hoger. Philip Morris boekte een tegenvallende kwartaalwinst en verkocht minder sigaretten, maar rekent voor 2024 nog wel op forse groei van de e-sigaret, ondanks een gedeeltelijk EU-verbod. Het aandeel leek 2,7 procent lager te gaan openen. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.995,06 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.677,36 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.756,64 punten. Bron: ABM Financial News

