Beursblik: Aperam lijkt dieptepunt achter zich te hebben

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het vierde kwartaal van 2023 waarschijnlijk een fors lagere aangepaste EBITDA geboekt dan een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was er wel sprake van een stijging. Dit is de verwachting van tien door het bedrijf zelf geraadpleegde analisten. De analisten verwachten dat het staalconcern het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA boekte van 53 miljoen euro in vergelijking met 129 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De ramingen van de analisten variëren van 46 tot 58 miljoen euro. Over het derde kwartaal schreef de fabrikant van roestvrijstaal rode cijfers, waarbij het bedrijf volgens CEO Timoteo Di Maulo vooral in Europa "extreem uitdagende" omstandigheden kende met historisch lage prijzen en volumes. Gecombineerd met productieverstoringen en ongebruikelijke hoge voorraden viel de aangepaste EBITDA terug tot het laagste niveau ooit. Zo daalde de omzet op jaarbasis van 1,8 miljard naar minder dan 1,5 miljard euro en de aangepaste EBITDA viel terug van 235 miljoen naar 19 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal zei Aperam toen te rekenen op een hogere aangepaste EBITDA dan in het derde kwartaal. Vrijdag voorbeurs publiceert Aperam de cijfers. Bron: ABM Financial News

