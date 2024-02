Aperam presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het afgelopen kwartaal een fors lager aangepaste EBITDA geboekt, maar presteerde ondanks deze daling toch iets beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de producent van roestvrijstaal. "De markt verbeterde licht tijdens het vierde kwartaal, maar blijft zeer depressief", zei CEO Timoteo Di Maulo in een toelichting op de cijfers. "De extreme margedruk blijft bestaan. De volumes weerspiegelen een industriële recessie in Europa", voegde hij toe. Aperam boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 55 miljoen euro, in vergelijking met 129 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste EBITDA van 53 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de EBITDA 19 miljoen euro. Aperam had ook aangegeven dat de winstgevendheid zou aantrekken in de laatste maanden van 2023. De omzet daalde afgelopen kwartaal licht van 1,61 miljard euro in het vierde kwartaal van 2022 naar 1,55 miljard euro in het afgelopen kwartaal. De producent van roestvrijstaal verscheepte afgelopen jaar 5 procent minder staal en de omzet bedroeg 6,6 miljard euro, tegen 8,2 miljard euro in 2022. Aperam boekte een nettowinst van 203 miljoen euro, tegen 625 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA daalde van 1,1 miljard euro naar 304 miljoen euro. De vrije kasstroom voor dividend en inkoop van eigen aandelen bedroeg in 2023 168 miljoen euro, tegen 345 miljoen euro in 2022. De netto financiële schuld bedroeg ultimo 2023 491 miljoen euro, tegenover 468 miljoen euro eind 2022. De roestvaststaalreus kondigde vrijdag aan het basisdividend te handhaven op 2,00 euro per aandeel, onder behoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de volgende jaarvergadering op 30 april 2024. De dividendbetalingen zullen in vier termijnen plaatsvinden van steeds 0,50 euro per aandeel. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet Aperam een aangepaste EBITDA die vergelijkbaar is met het niveau in het vierde kwartaal. Aperam verwacht daarnaast dat de schuld zal stijgen. Update: om dividendvoorstel toe te voegen. Bron: ABM Financial News

