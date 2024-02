Pensioenfonds PFZW stapt uit Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft zijn beleggingen in Shell, BP en Total Energies van de hand gedaan. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het fonds. PFZW belegt nog maar in zeven beursgenoteerde olie- en gasbedrijven, namelijk Cosan, Galp Energia, Granuul Invest, Neste Oyj, OMV, Raízen en Worley Limited. Dit zijn volgens het fonds "voorlopers in de energiesector". Het grootste deel van de fossiele energiebeleggingen is nu door PFZW verkocht, "omdat die ondernemingen geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar een schonere energiemix". PFZW nam niet alleen afscheid van grote spelers in de olie- en gasmarkt, zoals Shell, BP en TotalEnergies. In totaal werden de belangen van 310 bedrijven verkocht met een totale waarde van 2,8 miljard euro. "De intensieve aandeelhoudersdialoog, die we de afgelopen twee jaar met de olie- en gassector over klimaat hebben gevoerd, heeft ons duidelijk gemaakt dat de meeste fossiele energiebedrijven niet bereid zijn hun bedrijfsmodel aan te passen aan 'Parijs'", zei bestuursvoorzitter Joanne Kellermann in een toelichting. Zij zei het teleurstellend te vinden dat slechts zeven van de ruim driehonderd bedrijven de selectie wel haalden. Bron: ABM Financial News

