Minder winst voor ConocoPhillips

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ConocoPhillips heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt, maar deed het per aandeel wel beter dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. De aangepaste winst van ConocoPhillips daalde op jaarbasis van krap 3,4 miljard naar 2,9 miljard dollar. Per aandeel betekende dit een winst van 2,40 dollar tegen 2,71 dollar per aandeel een jaar eerder. Dat is meer dan de 2,09 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet hadden voorzien. De operationele kasstroom van ConocoPhillips was afgelopen kwartaal 5,5 miljard dollar. De oliereus wil een kwartaaldividend uitkeren van 0,58 dollar per aandeel en een variabel dividend van 0,20 dollar per aandeel. Dit jaar wil het bedrijf maar liefst 9 miljard dollar laten terugvloeien naar aandeelhouders. Outlook Het bedrijf verwacht voor het lopende boekjaar 11,0 tot 11,5 miljard dollar aan investeringen te doen. De verwachting voor de productie ligt op 1,91 tot 1,95 miljoen vaten per dag, met naar verwachting 1,88 tot 1,92 vaten per dag in het eerste kwartaal. Het aandeel opent donderdag naar verwachting 0,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

