Philip Morris boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan verwacht en zag het aantal verkochte sigaretten dalen, maar het tabaksbedrijf rekent voor het nieuwe jaar nog op een stevige volumegroei van elektronische sigaretten, ondanks het Europese verbod op toegevoegde smaakjes. Dat maakte de sigarettenfabrikant donderdag bekend. De nettowinst daalde met ruim 8 procent naar 1,41 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde 12,2 procent tot 1,36 dollar. Dat was beduidend minder dan de consensusverwachting bij FactSet van 1,45 dollar per aandeel. De omzet steeg conform de verwachtingen met 11 procent tot 9,0 miljard dollar. De prijs voor sigaretten steeg met 9,9 procent. Er werden 185,1 miljard pakjes sigaretten verkocht, waarvan 34 miljard elektronische sigaretten. Dit was per saldo een daling van 0,5 procent, ondanks de volumegroei van elektronische sigaretten met 6 procent. Outlook In zijn vooruitblik rekent Philip Morris op een winst per aandeel in 2024 van 5,90 tot 6,02 dollar. Dat is minder dan de 6,60 dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld. Het bedrijf rekent op een daling van de internationaal verkochte volumes sigaretten en elektronische sigaretten van 0 tot 2 procent in 2024, exclusief China en de VS. Het volume sigaretten, elektronische sigaretten en rookvrije producten zal dit jaar tot 1 procent groeien, dankzij een groei van de rookvrije producten. Het verbod in de EU op elektronische sigaretten met een smaakje zal een negatieve impact hebben van circa 2 miljard verkochte eenheden. Ondanks afwezigheid van groei in Rusland, voorziet het bedrijf dit jaar 140 miljard eenheden elektronische sigaretten te verkopen, een volumegroei van 14 tot 16 procent. Het aandeel stond donderdagmiddag 0,5 procent lager in reactie op de cijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.