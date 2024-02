Harley-Davidson ziet resultaten flink teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harley-Davidson heeft in het vierde kwartaal de resultaten fors onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse motorfietsenfabrikant. De nettowinst daalde van 42 miljoen tot 26 miljoen dollar, of van 0,28 tot 0,18 dollar per aandeel. De omzet liep terug met 8 procent tot minder dan 1,1 miljard dollar, mede door een terugval in de motorverkopen van 13 procent. Het bedrijf wees op dealers die terughoudend zijn met het opbouwen van voorraden, gezien de huidige marktontwikkelingen. Het aantal geleverde motorfietsen daalde met 13 procent. In heel 2023 steeg de omzet met één procent tot 5,9 miljard dollar. Harley-Davidson mikte zelf op een groei tussen de nul en drie procent. Eerder in het jaar werd nog rekening gehouden met een groei van 4 tot 7 procent, maar dit bleek al te optimistisch. In het vierde kwartaal werden 514 elektrische motorfietsen, bekend als LiveWire, verkocht, na een beperkte verkoop van slechts 50 exemplaren een kwartaal eerder. Over heel het jaar werden er uiteindelijk 660 van deze motoren verkocht. Outlook Voor heel 2024 mikt Harley-Davidson op een omzetdaling van 0 tot 9 procent. De operationele marge zal uitkomen tussen de 12,6 en 13,6 procent. Dit was 13,6 in 2023. Het bedrijf hoopt 1.000 tot 1.500 elektrische motorfietsen te verkopen, waarbij het operationeel verlies van de divisie zal liggen tussen de 115 en 125 miljoen dollar. Het verlies bedroeg afgelopen jaar nog 117 miljoen dollar. De omzet was toen 38 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.