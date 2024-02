Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die wacht op signalen dat een eerste renteverlaging eraan zit te komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 487,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.935,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 7.658,65 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.644,10 punten.

Swissquote bekeek de hele stand van zaken rondom het beleid van de Fed en de ECB van de zonnige kant. "De banken hebben een reeks renteverhogingen afgesloten. De eerstvolgende stap, wanneer dan ook, is een renteverlaging door de Fed en dat is genoeg om de aandelenmarkten aan de koopzijde te houden. Zelfs als een verlaging langer op zich laat wachten is dat een goed teken", aldus de Zwitserse bank. "Een latere verlaging impliceert dat de Amerikaanse economie nog goed draait."

Vandaag is de agenda gevuld met de Amerikaanse steunaanvragen en de groothandelsvoorraden over december.

Olie noteerde donderdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 74,33 dollar, terwijl voor een april-future Brent 79,77 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0777. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0784 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0773 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Siemens overlegde beter dan verwachte resultaten over het eerste fiscale kwartaal. Vooral de orders kwamen hoger uit dan voorzien. Siemens steeg 0,4 procent.

Société Générale overtrof met de resultaten over het vierde kwartaal de verwachting van analisten. Het lijkt er op dat retailbank een keerpunt maakt, terwijl het dieptepunt in de rente-inkomsten in het derde kwartaal lag. Het aandeel steeg 0,8 procent.

Møller-Mærsk stelde een aandeleninkoop uit, vanwege de aanhoudende verstoringen in de vaarroutes in de Rode Zee, die leiden tot overcapaciteit en daarmee druk op de vrachttarieven. Maersk noteerde 16,8 procent lager.

ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2023 een fors verlies geleden als gevolg van afschrijvingen. Het staalconcern zei donderdag tot eind 2026 1,8 miljard dollar aan EBITDA te willen toevoegen. In 2024 staat een aantal nieuwe projecten op stapel, waaronder drie in Brazilië. Het aandeel steeg 2,8 procent.

Adyen heeft in het tweede halfjaar van 2023 een sterker dan verwachte marge behaald op een omzet die autonoom conform verwachting groeide. Het bedrijf gaf geen concrete outlook. Adyen noteerde 20,8 procent hoger.

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2023 gestegen, waarbij zowel de prijzen als de volumes omhoog gingen. Unilever rekent voor de komende jaren onverminderd op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent, met meer balans tussen volumes en prijzen. Unilever kondigde verder een nieuw inkoopprogramma aan van eigen aandelen met een omvang van 1,5 miljard euro. Het inkoopprogramma start in het tweede kwartaal. Unilever steeg 2,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,8 procent tot 4.995,06 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.677,36 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.756,64 punten.