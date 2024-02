Valuta: euro en dollar in balans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets hoger ten opzichte van de dollar, waarmee de markt nog altijd geen rekening houdt met een renteverlaging in de VS op de korte termijn. "Er klinken ook geen al te overtuigende geluiden vanuit de Fed die wijzen op een aanstaande renteverlaging", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Veel bestuurders in de VS en ook bij de ECB zijn juist nog altijd erg terughoudend en willen geen overhaaste beslissingen nemen", aldus Van der Meer. Voorzitter Thomas Barking van de Fed van Richmond was er woensdag nog niet zo zeker van dat de Amerikaanse inflatie niet toch weer opveert. Barkin sprak niet van plannen omtrent renteverlagingen en zei vooral naar de economie te kijken. "Ik zie daar nog veel onzekerheden", aldus Barkin. Voor vandaag kijkt Van der Meer naar de toespraak van Philip Lane van de ECB in Washington. Frank Elderson van de ECB is vandaag voor een optreden in Rotterdam. Vandaag is de agenda alleen gevuld met de Amerikaanse steunaanvragen en de groothandelsvoorraden over december. De euro koerste donderdag 0,1 procent hoger op 1,0784 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8536 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2633 dollar. Bron: ABM Financial News

