Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Flow Traders

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 20,00 naar 18,00 euro na de cijfers over het vierde kwartaal, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Michael Roeg. De inkomsten uit de handel vielen tegen, maar de genormaliseerde winst voldeed aan de verwachtingen, volgens de analist. De handelsinkomsten waren vooral lager doordat de marge, of 'revenue capture', in de Amerika’s tegenviel. Voor Europa en Azië waren ze conform de analistenconsensus. Dat de genormaliseerde EBITDA van 23 miljoen euro conform de consensus was, kwam doordat de investeringen 5 à 6 miljoen euro lager uitvielen dan voorzien, wat volgens Roeg in elk geval deels te verklaren is uit een daling van het personeelsbestand met 12 personen in het kwartaal. De outlook die Flow Traders afgaf voor 2024 bood geen verrassingen, stelde de analist verder. Roeg verwacht dat hij zijn taxaties voor de winst per aandeel zal gaan verlagen met circa 5 procent. Bron: ABM Financial News

