Beursblik: Degroof Petercam wat positiever over Ontex

Beeld: Ontex

(ABM FN) Degroof Petercam is na de cijfers van Ontex positiever over de vooruitzichten geworden, maar handhaafde het Houden advies en het koersdoel op 8,50 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Volgens analist Fernand de Boer was de omzet in het vierde kwartaal zwakker dan verwacht, maar de EBITDA lag in lijn. Voor 2024 richt het bedrijf zich op een omzetgroei met lage enkele cijfers, in lijn met de verwachtingen. Maar de Boer wijst erop dat de margeverwachtingen van Ontex van 11 tot 12 procent ruimte bieden aan een 5 procent stijging van de ramingen. De vrije kasstroom wordt dan wel beïnvloed door de hogere kapitaaluitgaven. De Boer wijst erop dat het bedrijf zijn resultaten blijft verbeteren en zijn schulden afbouwt. Echter, lag dit ook wel in de lijn der verwachting van de markt. Ten slotte vindt de analist dat Ontex veel vooruitgang maakt in haar activiteiten, maar dit wordt al grotendeels weerspiegeld in de ramingen van de analist. "Bovendien waren de marktomstandigheden voor het private label zeer gunstig, maar we verwachten dat de omzetgroei zal vertragen als gevolg van lagere prijzen, die naar verwachting zullen leiden tot een negatieve impact", aldus Fernand de Boer. Het aandeel Ontex steeg donderdagochtend met 6,5 procent tot 7,50 euro. Bron: ABM Financial News

