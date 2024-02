Beursblik: Adyen verrast met winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam verwacht het koersdoel voor Adyen te zullen verhogen, nadat de nettowinst in de tweede helft van 2023 een circa 20 procent hoger bleek dan voorzien, bij een omzet die overeenkwam met de verwachtingen. Ook het EBITDA-resultaat en de marge waren sterker dan verwacht, en het netto financiële resultaat was met 191 miljoen euro zelfs meer dan het dubbele van de 93 miljoen euro die Degroof Petercam had voorspeld. Een enorme meevaller, aldus analist Michael Roeg. Het verwerkte betaalvolume groeide in de tweede jaarhelft met 29 procent tot 554 miljard euro, wat 6 procent hoger was dan de analistenconsensus, maar door de lagere 'take rate' was de omzet wel in lijn met de consensus. In Noord-Amerika, Latijns-Amerika en in Europa lag de groei rond 25 procent en in Azië was dit 5 procent. Roeg heeft een Houden advies op het aandeel en het koersdoel is onder herziening genomen. Dit werd voorafgaande aan de resultaten al verhoogd van 730 naar 1.100 euro. Het aandeel steeg woensdag 15,7 procent tot 1368,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.