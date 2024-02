Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Sligro verlaagd van 18,00 naar 16,50 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Degroof Petercam zag de EBITDA in 2023 hoger uitkomen dan voorzien, mede dankzij een boekwinst in Nederland. Zonder dit zou de EBITDA in lijn zijn geweest met de consensus. De verlaging van het dividend van 0,55 euro naar 0,30 euro per aandeel kan volgens analist Fernand de Boer als een tegenvaller worden beschouwd, hoewel het in lijn is met het dividendbeleid van het bedrijf. De outlook van Sligro bevatte onzekerheden die Degroof Petercam herkent. Voor de EBITDA verwacht de bank dit jaar een verbetering naar 154 miljoen euro op basis van kostenbeheersing, momenteel het belangrijkste speerpunt voor Sligro. De consensus zit op 158 miljoen euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag op een groen Damrak 2,5 procent lager op 13,50 euro. Bron: ABM Financial News

