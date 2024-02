Beursblik: geen grote verrassingen bij Unilever Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones)Het vierde kwartaal van Unilever leverde weinig verrassingen op. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING donderdag in een rapport. De onderliggende omzetgroei was met 4,7 procent iets minder sterk dan de 5,0 en 5,6 procent waar respectievelijk de consensus en ING op mikte, mede doordat de prijsstijgingen wat tegenvielen. De volumegroei viel dan weer wat mee, aldus de bank. De totale omzet van 14,2 miljard euro lag dan weer in lijn met de 14,1 miljard euro waar ING op mikte, maar de onderliggende operationele winstmarge kwam in heel 2023 met 16,7 procent wat lager uit dan de 17,1 procent waar ING op mikte. De consensus rekende echter op 16,5 procent. De outlook voor 2024 bevatte volgens de bank geen verrassingen met een onderliggende omzetgroei die binnen de bandbreedte van 3 tot 5 procent zal vallen. Bovendien wordt een bescheiden verbetering van de onderliggende operationele winstmarge voorzien. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 3,0 procent tot 47,15 euro. Bron: ABM Financial News

