Beursblik: winst Flow Traders valt mee ondanks tegenwind

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal de waarde van de handelstransacties lager uit zien vallen dan verwacht, vooral door de tegenvallende handel in vastrentende waarden, maar de winst verraste wel positief. Dit stelde analist Reg Watson van ING donderdag in een rapport. De totale waarde van de handelstransacties viel op jaarbasis 5 procent lager uit op 375 miljoen euro, waar door de consensus werd gemikt op 387 miljoen en door ING zelfs op 440 miljoen euro. Vooral de inkomsten uit vastrentende waarden liep met 20 procent flink terug. De totale handelsinkomsten daalden ook flink tot 72,8 miljoen euro, maar lagen daarmee wel hoger dan de 60,3 miljoen euro waar ING op mikte. De operationele kosten kwam uit op 49,4 miljoen euro en daalden daarmee met 25 procent op jaarbasis. ING mikte op 51,6 miljoen euro aan kosten en de consensus op 55,1 miljoen euro. Als gevolg kwam de nettowinst uit op 15,3 miljoen euro, beduidend hoger dan de 3,8 miljoen euro waar ING op mikte. ING heeft een Houden advies op Flow Traders met een koersdoel van 17,92 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 6,6 procent tot 17,26 euro. Bron: ABM Financial News

