Jefferies: "Adyen straalt vertrouwen uit"

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft een sterker dan verwacht EBITDA-resultaat behaald, dankzij een hoger dan verwacht betaalvolume, terwijl de 'take rate' wel lager was dan voorzien. Dat stelde Jefferies donderdag in een rapport naar aanleiding van de resultaten over de tweede jaarhelft van de Amsterdamse betaalspecialist.

De analist voorziet een positieve koersreactie.

"Zonder specifiek te zijn over 2024, maar commentaar dat vertrouwen uitstraalt over de uitvoering over de middellange termijn, denken we dat het aandeel vanmorgen zal stijgen“, aldus Jefferies.

Het betaalvolume van 301 miljard euro in het vierde kwartaal was 24 procent hoger dan in het derde kwartaal en 10 procent hoger dan de consensusverwachting, stelde Jefferies.

De take rate was met 15,7 basispunten echter ruim 9 procent lager lager dan de consensus van 17,4 basispunten.

De omzet van 473 miljoen euro was conform de verwachtingen.

Het EBITDA-resultaat van 423 miljoen euro in de tweede helft van 2023 was 6 procent hoger dan de consensusverwachtingen en de marge van 47,7 procent overtrof de verwachting van 45,0 procent.

Jefferies heeft een koopadvies met een koersdoel van 1.396 euro voor Adyen.