AEX blijft op recordkoers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent, hetgeen een aanscherping van de hoogste stand ooit zou betekenen.

Woensdag sloot de AEX met 0,1 procent nog nipt lager op 830,13 punten, waarbij koersverliezen voor financiële waarden grotendeels werden geneutraliseerd door de halfgeleiderbedrijven.

"Kwartaalcijfers zorgen volop voor beweging", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, vooral wijzend op de cijfers van grote Amerikaanse ondernemingen. Zo trok woensdag nog autofabrikant Ford de autosector omhoog, na het verslaan van de verwachtingen en een positieve vooruitblik.

Het kwartaalcijferseizoen is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal", oordeelde Blekemolen. Volgens de expert van Lynx heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet boekte.

In Amsterdam was het vanochtend dringen met cijfers van onder meer Adyen, ArcelorMittal en Unilever.

Op Wall Street blijven de hoofdindices ondertussen maar records aanscherpen. Woensdag koerste de S&P met 0,8 procent in het groen, en de index van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven is de 5.000 punten nu tot op 5 punten genaderd. Op 1 april 2021 doorbrak de index voor het eerst de 4.000 puntengrens.

Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven, waarmee de winstgroei van bedrijven wordt ondersteund, is volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally.

"Een groei van de operationele winst in de S&P 500 van circa 5 procent op jaarbasis bevorderd het bullish sentiment onder beleggers", aldus SPI.

Nikkei op nieuw record

De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend overwegend hoger, met de Japanse beurs als positieve uitschieter.

De Nikkei index in Tokio won 1,9 procent op 38.803 punten, en noteerde daarmee op het hoogste niveau in 34 jaar, na twee verliesdagen op rij. Sydney, Shanghai en Seoel laten daarnaast bescheiden winsten zien.

In Japan reageerden beleggers opgetogen op uitspraken van Shinichi Uchida van de Bank of Japan, die volgens persbureau Reuters zei "dat het onwaarschijnlijk is dat de rente agressief verhoogd zal worden, ook na het beëindigen van het negatieve rentebeleid".

De beurs in Hongkong is de dissonant met een verlies van 1,3 procent. Chinese beleggers reageren negatief op vrijgegeven inflatiecijfers. De consumentenprijzenindex daalde in januari op jaarbasis met 0,8 procent, waar analisten hadden gerekend op een daling van 0,5 procent. En ook de producentenprijzen blijven maar dalen.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend een half procent hoger, na al een stijging van ruim een half procent naar 73,86 dollar per vat woensdagavond in New York.

Vandaag houdt de stroom aan bedrijfscijfers aan, terwijl ook de wekelijkse steunaanvragen in de VS op aandacht kunnen rekenen.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft in het tweede halfjaar van 2023 een sterker dan verwachte marge behaald op een omzet die autonoom conform verwachting groeide. Een concrete outlook voor 2024 gaf Adyen niet. Eerder kondigde het bedrijf aan dat het de komende drie jaar de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent wil laten groeien. In 2026 zal de EBITDA-marge volgens Adyen weer boven de 50 procent liggen.

Staalgigant ArcelorMittal leed in het vierde kwartaal van 2023 een fors verlies als gevolg van afschrijvingen. Het nettoverlies bedroeg afgelopen kwartaal 3,0 miljard dollar, na een winst van 261 miljoen dollar over het vierde kwartaal van 2022. De EBITDA kwam in het vierde kwartaal van dit jaar uit op 1,27 miljard dollar tegen 1,26 miljard dollar over het vierde kwartaal een jaar eerder en 1,87 miljard dollar in het derde kwartaal van het vorige jaar. Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA voor het vierde kwartaal van 1,20 miljard dollar.

Flow Traders heeft in het vierde kwartaal van 2023 lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid onder druk heeft gezet. Dit bleek donderdag uit cijfers, nadat de flitshandelaar in januari al met een eerste update kwam.

Sligro behaalde in 2023 een nettowinst van 6 miljoen euro, tegen een nettowinst van 39 miljoen euro in 2022.

Marel boekte in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet en winst, maar het bedrijf kreeg meer orders en ook de marges waren beter dan in het voorgaande kwartaal.

Exor wil 650 miljoen euro ophalen met de uitgifte van obligaties. De obligaties lopen tot 14 februari 2033 en kennen een vaste jaarlijkse coupon van 3,75 procent.

Nolet doet zijn overnamebod van 18,00 euro per aandeel Lucas Bols gestand. Dit meldden beide bedrijven woensdag nabeurs.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,8 procent tot 4.995,06 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.677,36 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.756,64 punten.