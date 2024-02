Aziatische beurzen noteren overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend overwegend hoger, met de Japanse beurs als positieve uitschieter. De Nikkei index in Tokio won 1,9 procent op 38.803 punten, en noteerde daarmee op het hoogste niveau in 34 jaar, na twee verliesdagen op rij. Sydney, Shanghai en Seoel laten daarnaast bescheiden winsten zien. In Japan reageerden beleggers opgetogen op uitspraken van Shinichi Uchida van de Bank of Japan, die volgens persbureau Reuters zei "dat het onwaarschijnlijk is dat de rente agressief verhoogd zal worden, ook na het beëindigen van het negatieve rentebeleid". De beurs in Hongkong is de dissonant met een verlies van 1,3 procent. Chinese beleggers reageren negatief op vrijgegeven inflatiecijfers. De consumentenprijzenindex daalde in januari op jaarbasis met 0,8 procent, waar analisten hadden gerekend op een daling van 0,5 procent. En ook de producentenprijzen blijven maar dalen. De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend een half procent hoger, na al een stijging van ruim een half procent naar 73,86 dollar per vat woensdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening na een stroom aan bedrijfscijfers. Wall Street sloot woensdag in het groen, en hoofdgraadmeter S&P 500 staat op het punt om door de 5.000 punten te breken. Bron: ABM Financial News

