Europese beurzen openen hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van opnieuw een lawine aan cijfers.

IG voorziet een openingswinst van 28 punten voor de Duitse DAX, een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, omdat beleggers blijven anticiperen op het vooruitzicht dat de Federal Reserve minder scheutig zal zijn met renteverlagingen dan eerder werd verwacht.

"De markt focust zich nu op een renteverlaging in mei", zei Swissquote. "Loretta Mester [van de Cleveland Fed] zei dat er geen haast is om de rente te verlagen, terwijl Neel Kashkari [van de Minneapolis Fed] benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank haar inflatiedoelstellingen nog niet heeft bereik", aldus de bank.

Daarnaast waarschuwde Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank ervoor om de rente niet te vroeg te verlagen.

Verder domineren kwartaalcijfers het beeld op de aandelenmarkten. "Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal. Daarvan heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet liet zien. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat De Duitse industrie in december veel minder dan verwacht heeft geproduceerd. Een lichtpuntje betrof de gedaalde productie in november. Daarvoor was aanvankelijk een krimp van 0,7 procent gemeld, maar dat bleek uiteindelijk 0,2 procent te zijn geweest.

Bedrijfsnieuws

TotalEnergies bleef met de dividendverhoging achter bij de verwachtingen, terwijl de resultaten over het vierde kwartaal overeenkwamen met de prognoses. Het aandeel sloot 3,0 procent lager.

Hannover Re wist met een eenmalige belastingbate de lager dan verwachte operationele winst te compenseren. Het aandeel eindigde 0,2 procent hoger.

Voestalpine verraste met de resultaten over de eerste negen maanden van boekjaar 2024 niet. De koers noteerde ongeveer 5,0 procent lager.

Vestas eindigde volgens Citi Research 2023 sterk op het vlak van kasstroom en orders. Vestas noteerde circa 6,5 procent hoger.

AB InBev won 4,2 procent, nadat Donald Trump op Truth Social, het socialmediaplatform dat Trump oprichtte, zei dat de brouwer een tweede kans verdient. Sinds Bud Light een commercial produceerde met transgenderactivist Dylan Mulvaney stond de verkoop van het bier van Anheuser-Busch onder druk.

Melexis heeft in het vierde kwartaal van 2023 een omzet behaald die conform verwachting was en rekent voor het lopende kwartaal op een iets lagere omzet. Melexis noteerde 0,4 procent hoger.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 met de EBITDA onder verwachting gepresteerd. Op basis van de huidige marktomstandigheden en constante wisselkoersen streeft AkzoNobel ernaar om in 2024 een aangepaste EBITDA tussen de 1,50 en 1,65 miljard euro te leveren. AkzoNobel noteerde woensdag 2,3 procent lager.

Carlsberg Group versnelt zijn groeistrategie en verhoogde de doelstellingen voor de samengestelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent naar 4 tot 6 procent. Dit bleek dinsdag nabeurs. Carlsberg sloot 4,0 procent hoger.

Euro STOXX 50 4.678,85 (-0,3%)

STOXX Europe 600 485,63 (-0,2%)

DAX 16.921,96 (-0,7%)

CAC 40 7.611,26 (-0,4%)

FTSE 100 7.628,75 (-0,7%)

SMI 11.210,25 (-0,3%)

AEX 830,13 (-0,1%)

BEL 20 3.625,95 (+0,2%)

FTSE MIB 30.976,02 (-0,5%)

IBEX 35 9.888,20 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

Wall Street eindigde woensdag hoger, waarbij de aandacht is verschoven van centrale banken naar bedrijfscijfers, terwijl de obligatiemarkten kalmer zijn. De rendementen op tienjarige Amerikaanse staatsleningen consolideerden rond het niveau van 4,1 procent. Handelaren leggen zich neer bij het vooruitzicht dat de eerste renteverlaging door de Fed pas in mei kan worden verwacht.

Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven en daarmee tevens de winstgroei van bedrijven ondersteunden, zijn volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally.

"Een groei van de operationele winst in de S&P 500 van circa 5 procent op jaarbasis bevorderd het bullish sentiment onder beleggers", aldus SPI.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,7 procent.

Het handelstekort van 62,2 miljard dollar was iets hoger dan een maand eerder en geen verrassing. Export en import groeiden met tot circa 1,5 procent.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in december gestegen met 1,6 miljard dollar. In november was nog sprake van een stijging van het consumentenkrediet met 23,5 miljard dollar.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,55 dollar hoger op 73,86 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met 5,5 miljoen vaten naar 427,4 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de groothandelsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Uber boekte fors minder winst in het afgelopen kwartaal, terwijl de omzet ongeveer voldeed aan de verwachtingen. Het aandeel van het taxi- en bezorgplatform steeg circa 0,3 procent.

Yum Brands won circa 1,5 procent. De fastfooduitbater boekte een 5 procent lagere aangepaste winst, waar analisten een stijging voorzagen. De vergelijkbare omzet groeide met 5 procent, vooral dankzij KFC en Taco Bell. Pizza Hut bleek minder in trek.

Enphase Energy steeg ruim 16,0 procent, nadat het bedrijf voldeed aan de verwachtingen met zijn kwartaalcijfers.

Fortinet steeg ongeveer 3,0 procent, na een beter dan verwachte aangepaste winst in het vierde kwartaal.

Fox gaat met ESPN en Discovery een grote streamingdienst voor sportwedstrijden opzetten. Het aandeel Fox daalde circa 6,5 procent.

De Chinese internetretailer Alibaba boekte 5 procent meer omzet in het afgelopen kwartaal, terwijl de winst met 77 procent daalde door waardedalingen van aandelenbelangen van het bedrijf en afwaarderingen op Sun Art en Youku. Het aandeel verloor bijna 6,0 procent.

Behalve Snap, Ford en Chipotle meldde ook de fabrikant van muziekboxjes Sonos resultaten. Hoewel de omzet daalde was de winst beter dan verwacht en het aandeel koerste circa 16,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.995,06 (+0,8%)

Dow Jones index 38.677,36 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.756,64 (+1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. In Tokio werd een nieuw record in de boeken gezet, daarbij geholpen door uitspraken van de centrale bank dat de rente nier agressief zal worden verhoogd.

Nikkei 225 36.923,91 (+2,2%)

Shanghai Composite 2.862,12 (+1,2%)

Hang Seng 15.913,13 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,078. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0773 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0766 op de borden.

USD/JPY Yen 148,56

EUR/USD Euro 1,078

EUR/JPY Yen 160,15

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Januari (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Crédit Agricole - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Siemens - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Kering - Cijfers vierde kwartaal (Fra)