Inflatie in januari flink omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in januari op jaarbasis flink gestegen. Dit bleek donderdag uit een definitieve raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 3,2 procent op jaarbasis, na een prijsstijging van 1,2 procent een maand eerder. Vooral de prijsontwikkeling van voeding en diensten zorgde voor deze stijging.

Op maandbasis stegen de prijzen in januari volgens het CBS met 0,5 procent.

Exclusief energie bedroeg de inflatie volgens het statistiekbureau 3,5 procent. In december was dat 3,4 procent.

Deze cijfers komen overeen met de voorlopige metingen door het CBS eerder deze maand.

Vooral de prijsontwikkeling van energie als gas, elektriciteit en stadsverwarming, zorgde voor een stijging van de inflatie. In januari was energie weliswaar 9,2 procent goedkoper dan in januari vorig jaar, maar in december waren de prijzen nog 42,1 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De veel kleinere prijsdaling in januari 2024 is toe te schrijven aan het feit dat in januari 2023 de energieprijzen sterk daalden ten opzichte van december 2022 na de invoering van het prijsplafond.

De prijsontwikkeling van voeding had een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in januari 2,1 procent duurder dan een jaar eerder, in december waren ze nog 4,1 procent duurder. Vooral de prijsontwikkelingen van brood- en graanproducten en groenten droegen bij aan deze kleinere prijsstijging.