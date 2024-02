Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De olieprijzen zijn grotendeels binnen de bandbreedte gebleven en zijn er niet in geslaagd een significante risicopremie op te bouwen, ondanks het conflict in het Midden-Oosten.

Marktdeelnemers lijken te veronderstellen dat we geen significante escalatie in het Midden-Oosten zullen zien, althans een escalatie die de olievoorziening in gevaar brengt", aldus Warren Patterson en Ewa Manthey, grondstoffenstrategen bij ING.

"Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel we verstoringen van de handelsstromen voorzien als gevolg van de ontwikkelingen in de Rode Zee, de olieproductie als gevolg daarvan onveranderd blijft. Bovendien is de [olie]balans gedurende de eerste helft van 24 comfortabel, terwijl de OPEC op iets meer dan 5 miljoen vaten per dag zit aan reservecapaciteit", voegden ze toe.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 2 februari zijn gestegen met 5,5 miljoen vaten naar 427,4 miljoen vaten.

De benzinevoorraden daalden met 3,1 miljoen vaten naar een totaal van 251,0 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel afnamen met 3,2 miljoen vaten tot 127,6 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 82,9 naar 82,4 procent.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,55 dollar hoger op 73,86 dollar.