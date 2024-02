Worldline schrapt banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline is van plan om zijn wereldwijde personeelsbestand met circa 8 procent terug te brengen. Dit meldde de Franse betaalspecialist woensdag. De aangekondigde reductie van het personeelsbestand is onderdeel van het transformatieprogramma 'Power24'. Met het programma hoopt het concern de veranderingen in de macro-economische omgeving en trends in de betalingssector het hoofd te kunnen bieden en "om zo de structurele middellangetermijndoelstellingen van winstgroei te ondersteunen", zei het concern. Worldline verwacht dat de transformatie vanaf 2025 een besparing van 200 miljoen euro aan contante kosten zal opleveren. De totale implementatiekosten worden geraamd op circa 250 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

