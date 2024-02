Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.996,20 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 38.706,14 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 15.749,36 punten. Wall Street noteerde woensdag hoger, waarbij de aandacht is verschoven van centrale banken naar bedrijfscijfers, terwijl de obligatiemarkten kalmer zijn. De rendementen op tienjarige Amerikaanse staatsleningen consolideerden rond het niveau van 4,1 procent. Handelaren leggen zich neer bij het vooruitzicht dat de eerste renteverlaging door de Fed pas in mei kan worden verwacht. Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven en daarmee tevens de winstgroei van bedrijven ondersteunden, zijn volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally. "Een groei van de operationele winst in de S&P 500 van circa 5 procent op jaarbasis bevorderd het bullish sentiment onder beleggers", aldus SPI. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,7 procent. De marktindex steeg van 202,5 naar 210,0. Het handelstekort van 62,2 miljard dollar was iets hoger dan een maand eerder en geen verrassing. Export en import groeiden beide tot circa 1,5 procent. Later op de dag volgt het Amerikaanse consumentenkrediet. Olie noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 73,75 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0771. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0774 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0754 op de borden. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de groothandelsvoorraden later op de dag. Bedrijfsnieuws Uber boekte fors minder winst in het afgelopen kwartaal, terwijl de omzet ongeveer voldeed aan de verwachtingen. Het aandeel van het taxi- en bezorgplatform daalde 0,7 procent. Yum Brands won 2,6 procent. De fastfooduitbater boekte een 5 procent lagere aangepaste winst, waar analisten een stijging voorzagen. De vergelijkbare omzet groeide met 5 procent, vooral dankzij KFC en Taco Bell. Pizza Hut bleek minder in trek. Enphase Energy steeg 19,2 procent, nadat het bedrijf voldeed aan de verwachtingen met zijn kwartaalcijfers. Fortinet steeg 0,5 procent, na een beter dan verwachte aangepaste winst in het vierde kwartaal. Fox gaat met ESPN en Discovery een grote streamingdienst voor sportwedstrijden opzetten. Het aandeel Fox daalde 5,7 procent. De Chinese internetretailer Alibaba boekte 5 procent meer omzet in het afgelopen kwartaal, terwijl de winst met 77 procent daalde door waardedalingen van aandelenbelangen van het bedrijf en afwaarderingen op Sun Art en Youku. Het aandeel verloor 5,6 procent. Behalve Snap, Ford en Chipotle meldde ook de fabrikant van muziekboxjes Sonos resultaten. Hoewel de omzet daalde was de winst beter dan verwacht en het aandeel koerste 17,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

