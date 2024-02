Exor wil 650 miljoen ophalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor wil 650 miljoen euro ophalen met de uitgifte van obligaties. Dit maakte de holding met een notering aan het Damrak woensdagavond bekend. De obligaties lopen tot 14 februari 2033 en kennen een vaste jaarlijkse coupon van 3,75 procent. De opbrengst zal Exor gebruiken voor algemene doeleinden en het herfinancieren van schulden die in 2024 aflopen. De obligaties worden aan de beurs van Luxemburg genoteerd. Bron: ABM Financial News

