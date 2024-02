Aantrekkende orderinstroom bij Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt, maar het bedrijf kreeg meer orders en ook de marges waren beter dan in het voorgaande kwartaal. Dat maakte de fabrikant van onder meer slachtmachines woensdagavond bekend.

De omzet daalde van 489 miljoen euro een jaar eerder tot 448 miljoen euro, maar was wel hoger dan de 404 miljoen euro in het derde kwartaal. De nettowinst halveerde op jaarbasis, van 18,5 miljoen naar 8,7 miljoen euro.

Er kwam voor 466 miljoen euro aan orders binnen in het vierde kwartaal, tegen 413 miljoen euro een jaar eerder. Over het hele jaar gemeten daalde het orderboek van 675 miljoen naar 580 miljoen euro.

De EBIT-marge daalde in het vierde kwartaal naar 9,6 procent, van 12,4 procent een jaar eerder. Vergeleken met het derde kwartaal was dit wel een verbetering, benadrukte Marel. In dat kwartaal was de marge 9,0 procent.

Marel kreeg eind vorig jaar een overnamebod van JBT en is sinds vorige maand nader in gesprek over een overname. Het is nog te vroeg om hierover meer te melden, maar voorlopig verandert er niets bij Marel, stelde CEO Arni Sigurdsson.

Outlook

Marel voorziet in 2024 groei, maar met een zwak eerste kwartaal, vooral doordat er in de voorgaande kwartalen relatief weinig orders binnenkwamen. In de loop van het jaar zal dit verbeteren en zal dit leiden tot een autonome omzetgroei met enkele procenten en een EBIT-marge van 10 tot 11 procent.

Sigurdsson stelde ook nieuwe doelen op voor de middellange termijn. Marel mikt op een omzetgroei die hoger ligt dan de groei van de totale markt, die naar verwachting 4 tot 6 procent per jaar bedraagt, met een EBITDA-marge van meer dan 18 procent en een EBIT-marge van meer dan 14 procent.

Dividend

Marel stelt een dividend voor van 6,2 miljoen euro, grofweg een halvering ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt neer op 0,82 eurocent per aandeel. Het bedrag komt overeen met 20 procent van de nettowinst en dus met het dividendbeleid van het bedrijf.