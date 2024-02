Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 485,63 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 16.921,96 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 7.611,26 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.628,75 punten.

Europese aandelen eindigden woensdag lager, omdat beleggers blijven anticiperen op het vooruitzicht dat de Federal Reserve minder scheutig zal zijn met renteverlagingen dan eerder werd verwacht.

"De markt focust zich nu op een renteverlaging in mei", zei Swissquote. "Loretta Mester [van de Cleveland Fed] zei dat er geen haast is om de rente te verlagen, terwijl Neel Kashkari [van de Minneapolis Fed] benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank haar inflatiedoelstellingen nog niet heeft bereik", aldus de bank.

Daarnaast waarschuwde Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank ervoor om de rente niet te vroeg te verlagen.

Verder domineren kwartaalcijfers het beeld op de aandelenmarkten. "Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal. Daarvan heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet liet zien. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat De Duitse industrie in december veel minder dan verwacht heeft geproduceerd. Een lichtpuntje betrof de gedaalde productie in november. Daarvoor was aanvankelijk een krimp van 0,7 procent gemeld, maar dat bleek uiteindelijk 0,2 procent te zijn geweest.

Olie werd woensdag 0,7 procent duurder op 73,81 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met 5,5 miljoen vaten naar 427,4 miljoen vaten.

De euro/dollar noteerde op 1,0766. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0753 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0754 op de borden.

Bedrijfsnieuws

TotalEnergies bleef met de dividendverhoging achter bij de verwachtingen, terwijl de resultaten over het vierde kwartaal overeenkwamen met de prognoses. Het aandeel sloot 3,0 procent lager.

Hannover Re wist met een eenmalige belastingbate de lager dan verwachte operationele winst te compenseren. Het aandeel eindigde 0,2 procent hoger.

Voestalpine verraste met de resultaten over de eerste negen maanden van boekjaar 2024 niet. De koers noteerde ongeveer 5,0 procent lager.

Vestas eindigde volgens Citi Research 2023 sterk op het vlak van kasstroom en orders. Vestas noteerde circa 6,5 procent hoger.

AB InBev won 4,2 procent, nadat Donald Trump op Truth Social, het socialmediaplatform dat Trump oprichtte, zei dat de brouwer een tweede kans verdient. Sinds Bud Light een commercial produceerde met transgenderactivist Dylan Mulvaney stond de verkoop van het bier van Anheuser-Busch onder druk.

Melexis heeft in het vierde kwartaal van 2023 een omzet behaald die conform verwachting was en rekent voor het lopende kwartaal op een iets lagere omzet. Melexis noteerde 0,4 procent hoger.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 met de EBITDA onder verwachting gepresteerd. Op basis van de huidige marktomstandigheden en constante wisselkoersen streeft AkzoNobel ernaar om in 2024 een aangepaste EBITDA tussen de 1,50 en 1,65 miljard euro te leveren. AkzoNobel noteerde woensdag 2,3 procent lager.

Carlsberg Group versnelt zijn groeistrategie en verhoogde de doelstellingen voor de samengestelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent naar 4 tot 6 procent. Dit bleek dinsdag nabeurs. Carlsberg sloot 4,0 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.986,34 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq handelde 0,7 procent in het groen.