Beursblik: geen herhaling crisis voor Amerikaanse regionale banken

(ABM FN-Dow Jones) De problemen bij New York Community Bancorp zijn geen voorbode van een nieuwe crisis bij regionale Amerikaanse banken. Dat stelde JPMorgan in een analistenrapport.

Het bericht van NYBC, dat het dividend met tweede derde verlaagde, riep bij beleggers maar een vraag op: is dit een herhaling van 2023 en kan dit overslaan naar andere banken? Het antwoord is nee, volgens de analisten van JPMorgan: het is geen herhaling van 2023 en ook geen indicatie van een structureel probleem in het Amerikaanse bankensysteem.

Dat neemt niet weg dat sommige banken, net als NYBC, grotere voorzieningen zullen moeten nemen voor hun portefeuilles met commercieel vastgoed. De vraag is of zij dit in één keer zullen doen, zoals NYBC, of geleidelijk in de loop van het jaar. De analisten merkten daarbij op dat NYBC vorig jaar relatief veel dividend uitkeerde.

Ook waren de voorzieningen bij NYBC, op 3 procent van de uitstaande leningen op kantoren, behoorlijk laag, vergeleken met de 8 tot 13 procent van sommige grotere systeembanken en ook vergeleken met de 8 procent die JPMorgan zelf hanteert als stresstest voor verliezen op kantoorvastgoed.

Twee sectorgenoten van NYBC die ook aan de lage kant zitten, zijn volgens de analisten M&T Bank en Zions Bancorp. Anderzijds lijken Capital One, PNC, Huntington Bancshares, Truist en Wells Fargo goed geëquipeerd.

JPMorgan is dan ook niet negatief over regionale Amerikaanse banken. De ommekeer van renteverhogingen naar renteverlagingen door de Fed zal gunstig uitpakken voor regionale banken, denken de analisten.

Bovendien is er nu meer begrip in de markt over de risico's van kantorenvastgoed en zullen weinig banken zich daardoor meer laten verrassen.