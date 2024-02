Winst Yum Brands valt tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Yum Brands heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan verwacht. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de fastfoodgigant, bekend van onder meer Taco Bell en Pizza Hut. De aangepaste winst per aandeel daalde met 5 procent van 1,32 dollar vorig jaar naar 1,26 dollar in het afgelopen kwartaal. Hier hadden analisten op 1,40 dollar gemikt. De fastfoodgigant boekte een vergelijkbare omzetgroei van 5 procent, waarbij Taco Bell 6 procent groeide. KFC boekte 7 procent groei en Pizza Hut 1 procent. Het aandeel Yum Brands lijkt woensdag 1,4 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.