Vlakke futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, vlak onder de recordniveaus die recent werden neergezet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd nagenoeg vlak. Ook de obligatiemarkten werden kalmer. Beleggers kijken uit naar meer nieuwe bedrijfsresultaten. De rendementen op tienjarige Amerikaanse staatsleningen consolideerden rond het niveau van 4,1 procent. Handelaren legden zich neer bij het vooruitzicht dat de eerste renteverlaging door de Fed pas in mei kan worden verwacht. De aandacht ging weer richting de bedrijfswinsten. Een tegenvaller was de koersdaling van 30 procent voor Snap, nadat het socialemediabedrijf dinsdagavond een tegenvallende omzet meldde en een dito vooruitblik afgaf. Ford en Chipotle zorgden juist voor oppeppers met koerswinsten voorbeurs van 6 en 3 procent, na goed ontvangen resultaten. De aandelenkoersen worden volgens SPI Asset Management de laatste tijd gesteund door aanwijzingen dat de Amerikaanse economie bleef floreren in een periode waarin de rente snel steeg, waardoor de winstgroei van bedrijven op peil bleef. De bedrijven in de S&P 500-index meldden gemiddeld een groei van de operationele winst met 5 procent, volgens SPI. "Hogere rentes lijken consumenten of bedrijven niet aanzienlijk te storen, wat de Fed in staat stelt om langer te wachten tot de inflatie onder controle is." De olieprijs steeg. Een maart-future WTI-olie werd 0,8 procent duurder op 73,91 dollar en Brent-olie steeg ook 0,8 procent tot 79,19 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0771. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0749 op de borden. Bedrijfsnieuws Enphase Energy steeg 13 procent in de handel voorbeurs, nadat het bedrijf voldeed aan de verwachtingen met zijn kwartaalcijfers. Fortinet steeg 10 procent, na een beter dan verwachte aangepaste winst in het vierde kwartaal. Fox gaat met ESPN en Discovery een grote streamingdienst voor sportwedstrijden opzetten. Het aandeel Fox steeg voorbeurs met krap vier procent. Behalve Snap, Ford en Chipotle meldde ook Sonos resultaten. Hoewel de omzet daalde was de winst beter dan verwacht en het aandeel koerste 13 procent hoger voorbeurs. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht hoger. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4.954,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 38.521,36 punten. De Nasdaq sloot 0,1 procent in het groen op 15,609,00 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.