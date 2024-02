Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager nu de markt een eerste renteverlaging door de Fed probeert in te prijzen. Tegenvallende productiecijfers van de Duitse industrie deden het sentiment geen goed.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 486,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 16.980,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.632,54 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.648,96 punten.

Verschillende Fed-bestuurders maanden recent tot terughoudendheid over de snelheid waarmee de rente door de Fed straks wordt verlaagd. De focus ligt nu vooral op het moment waarop de rente de eerste keer omlaag wordt gebracht. Dat punt is nu later in het jaar komen te liggen.

Al met al lijkt het er met de waarschuwende woorden van Fed-bestuurders niet op dat de rentes snel en in een hoog tempo verlaagd worden.

De Duitse industrie produceerde over de laatste maand van 2023 veel minder dan verwacht. Een lichtpuntje betrof de gedaalde productie in november. Daarvoor was aanvankelijk 0,7 procent gemeld, maar dat bleek uiteindelijk 0,2 procent te zijn geweest.

Voor later vandaag gaat de aandacht uit de Amerikaanse handelsbalans over december, de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over december.

Olie noteerde woensdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 73,77 dollar, terwijl voor een april-future Brent 79,03 dollar werd betaald, eveneens een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0765. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0770 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0749 op de borden.

Bedrijfsnieuws

TotalEnergies bleef met de dividendverhoging achter bij de verwachtingen, terwijl de resultaten over het vierde kwartaal overeenkwamen met de prognoses. Het aandeel noteerde 2,1 procent lager.

Hannover Re wist met een eenmalige belastingbate de lager dan verwachte operationele winst te compenseren. Het aandeel noteerde 1,9 procent hoger.

Voestalpine verraste met de resultaten over de eerste negen maanden van boekjaar 2024 niet. De koers noteerde 4,1 procent lager.

Vestas eindigde volgens Citi Research 2023 sterk op het vlak van kasstroom en orders. Vestas noteerde 6,1 procent hoger.

Melexis heeft in het vierde kwartaal van 2023 een omzet behaald die conform verwachting was en rekent voor het lopende kwartaal op een iets lagere omzet. Melexis noteerde 2,2 procent hoger.

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 met de EBITDA onder verwachting gepresteerd. Op basis van de huidige marktomstandigheden en constante wisselkoersen streeft AkzoNobel ernaar om in 2024 een aangepaste EBITDA tussen de 1,50 en 1,65 miljard euro te leveren. AkzoNobel noteerde woensdag 1,5 procent lager.

Carlsberg Group versnelt zijn groeistrategie en verhoogde de doelstellingen voor de samengestelde jaarlijkse autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent naar 4 tot 6 procent. Dit bleek dinsdag nabeurs. Carlsberg noteerde 5,1 procent hoger, AB Inbev 4,0 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent tot 4.954,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 38.521,36 punten. De Nasdaq sloot 0,1 procent in het groen op 15,609,00 punten.