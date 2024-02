Valuta: geen grote bewegingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht hoger ten opzichte van de dollar. Beleggers verwachten dat de Fed op zijn vroegst in mei de rente zou kunnen verlagen. "Iedere zin die een prominent van de Fed of de ECB aan het onderwerp renteverlaging wijdt zal nauwkeurig worden beoordeeld op afwijkingen van wat de markt nu heeft ingeprijsd", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News. Zo waarschuwde Loretta Mester, voorzitter van de Fed van Cleveland, dinsdag voor een te vroege renteverlaging. Mester wil voldoende aanwijzingen zien dat de inflatie structureel rond 2 procent blijft. Voorzitter Patrick Harker van de Fed van Philadelphia stelde de markt juist wat gerust en ziet de Amerikaanse inflatie naar niveaus terugvallen van voor de coronacrisis. Harker denkt dat een zachte landing voor de Amerikaanse economie nog steeds mogelijk is. ECB-bestuurder Isabel Schnabel zat op haar beurt weer op de lijn van Mester en waarschuwde voor een te snelle verlaging van de rente. Zij sluit verdere prijsstijgingen in dienstverlening niet uit. "De inflatie is nog niet op het juiste punt beland", aldus Schnabel. De markt verwacht nog altijd dat de Fed als eerste met een renteverlaging naar buiten treedt en dat de ECB die stap dan volgt. Erdmann verwacht dat de markt vandaag vooral luistert naar de woorden van drie Fed-prominenten, waaronder bestuurder Adriana Kugler. De Duitse industrie produceerde over de laatste maand van 2023 veel minder dan verwacht. Een lichtpuntje betrof de gedaalde productie in november. Daarvoor was aanvankelijk 0,7 procent gemeld, maar dat bleek uiteindelijk 0,2 procent te zijn geweest. Voor vandaag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse handelsbalans over december, de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet over december. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0766 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8524 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2630 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.