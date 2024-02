AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 830,92 punten. "Kwartaalcijfers zorgen volop voor beweging", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, vooral wijzend op de cijfers van grote Amerikaanse ondernemingen. Zo daalde Snap dinsdag na het sluiten van Wall Street liefst 31 procent na tegenvallende resultaten. Ook wordt 10 procent van het personeel ontslagen door het socialmediabedrijf. Ford steeg juist met meer dan 6 procent dinsdagavond na het verslaan van de verwachtingen. Blekemolen wees bovendien op de sterker dan verwachte outlook voor heel het jaar. Verder kondigde de autofabrikant een speciaal dividend uit. "Het kwartaalcijferseizoen is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal", aldus Blekemolen. Daarvan heeft volgens de expert van Lynx ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet boekte. "Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden." Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees verder op optimisme rond mogelijke Chinese stimuleringsplannen en een herstel in de obligatiemarkten, waardoor de rentes wat daalden vanaf de recente piek. Een zwakkere dollar deed het sentiment volgens Hewson ook goed. Op macro-economisch vlak wordt vandaag onder meer uitgekeken naar de wekelijkse olievoorraden en de Amerikaanse handelsbalans over december. Uit de VS komen ook cijfers over het consumentenkrediet. Beleggers zullen verder hun aandacht richten op de nieuwste kwartaalcijfers van Disney, Uber en PayPal. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0770. De olieprijzen stegen tot ruim een half procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen daalde AkzoNobel 1,7 procent na cijfers. Volgens Jefferies verrasten de cijfers niet. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 70 naar 76 euro. Adyen leverde 1,2 procent in. WDP steeg in de AMX met 0,3 procent. OCI won 0,4 procent op 27,14 euro na een koersdoelverhoging door Jefferies van 20 naar 29 euro. Air France-KLM verloor 4,1 procent. Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de coronasteun aan KLM onwettig verklaard. Just Eat Takeaway steeg 0,5 procent, nadat in Mayte Oosterveld een nieuwe CFO werd gevonden. Vooral haar achtergrond zal de markt waarderen, aldus UBS, met het oog op Grubhub. Avantium steeg onder de kleinere aandelen 2,2 procent. PostNL verloor juist 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

