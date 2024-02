Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft na de kwartaalcijfers van AkzoNobel het koersdoel voor het aandeel verhoogd van 70,00 naar 76,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Frank Claassen op woensdag. Volgens Claassen viel in het vierde kwartaal van 2023 de EBIT van Akzo licht tegen, maar vooral als gevolg van de impact van hyperinflatie in Turkije en Argentinië. De nieuwe EBITDA-outlook voor 2024 voldoet aan de consensusverwachtingen, merkte Claassen op. En de nieuwe middellange termijn doelstellingen voor 2027, zoals bijvoorbeeld een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 16 procent is net even wat ambitieuzer dan die van Claassen zelf. De analist rekent op 15,8 procent. Claassen verwacht niet dat zijn taxaties significant zullen wijzigen na dit kwartaalrapport. De analist handhaafde het Houden advies , maar verhoogde wel het koersdoel naar 76 euro door het model door te rollen naar 2025. Het aandeel AkzoNobel daalde woensdag na de cijfers met 0,8 procent naar 70,68 euro. Bron: ABM Financial News

