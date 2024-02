Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een grofweg vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,8 procent hoger op 831,09 punten.

De Europese beurzen zullen woensdagochtend vermoedelijk dicht bij huis blijven, waarbij beleggers de laatste opmerkingen van Fed-leden afwegen. Verschillende leden lijken meer bewijs te willen zien dat de inflatie daadwerkelijk structureel afneemt, voordat de rentes worden verlaagd.

"Het zou een foute beslissing zijn om de rentes te snel te verlagen, zonder dat er voldoende bewijs is dat de inflatie in een stabiel tempo richting de doelstelling van twee procent gaat", aldus voorzitter Loretta Mester van de Fed in Cleveland dinsdagavond. "Dat zou al het goede werk dat al is gedaan om de inflatie op het huidige punt te krijgen, ondermijnen."

De grote vraag is volgens Deutsche Bank niet of de Fed een paar weken eerder of later de rente zal verlagen, maar vooral of de verlagingen in de komende twee jaar al dan niet omvangrijker zullen zijn dan in de rest van de wereld. "We verwachten dat de Fed minder zal verruimen dan gedacht. Dat zal gunstig zijn voor de dollar", aldus analisten van de bank.

Volgens de FedWatch-tool van CME houden beleggers rekening met een eerste verlaging in mei.

Ook blijven beleggers de laatste bedrijfscijfers in de gaten houden. Op Wall Street schoot Ford nabeurs 7 procent hoger na goed ontvangen cijfers. Snap verloor juist 25 procent na cijfers. Op maandag kondigde het bedrijf al aan dat het 10 procent van zijn personeel zal ontslaan.

Na de nodige koerswinsten op dinsdag, deden de beurzen in Azië vanochtend overwegend een stapje terug, met uitzondering van de aandelenmarkt in Shanghai. De Chinese overheid lijkt plannen te steunen om de aantrekkelijkheid van Chinese aandelen te vergroten. "Een door de staat gecontroleerd beleggingsfonds heeft laten weten dat het aandelen blijft kopen in een poging om weer wat leven te blazen in Chinese aandelen, nadat deze uit de gratie zijn geraakt", aldus Russ Mould van AJ Bell. "Lokale toezichthouders stelden dat ook andere beleggingsfondsen aandelen zouden moeten kopen, terwijl bedrijven met inkoopprogramma's van eigen aandelen zouden moeten komen."

De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij hoger gesloten, na een terugval vorige week. Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent hoger op 73,31 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 0,8 procent duurder op 78,59 dollar.

Negatieve ontwikkelingen rond de VS en Iran kunnen de risico's voor de aanvoer verhoogd houden, wat zich kan vertalen naar hogere prijzen van Amerikaanse olie, stelde Lukman Otunuga van FXTM. In de Aziatische handel vanochtend, steeg de olieprijs wat verder.

De euro/dollar noteerde op 1,0763. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0749 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0755 op de borden.

Op macro-economisch vlak wordt vandaag onder meer uitgekeken naar de wekelijkse olievoorraden en de Amerikaanse handelsbalans over december. Uit de VS komen ook cijfers over het consumentenkrediet.

Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 redelijk naar verwachting gepresteerd. Op basis van de huidige marktomstandigheden en constante wisselkoersen streeft AkzoNobel ernaar om in 2024 een aangepaste EBITDA tussen de 1,50 en 1,65 miljard euro te leveren.

Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 20,00 naar 29,00 euro met handhaving van het Houden advies. De analisten van Jefferies menen onder meer dat de markt momenteel de potentie van Texas Blue Ammonia over het hoofd ziet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent tot 4.954,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent tot 38.521,36 punten. De Nasdaq sloot 0,1 procent in het groen op 15,609,00 punten.