Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel OCI fors

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 20,00 naar 29,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Volgens Jefferies ligt de som der delen van OCI rond de 31,00 euro. Dat is inclusief een uitkering aan aandeelhouders van 13 euro per aandeel na de recente desinvesteringen van Fertiglobe en IFCO. De analisten van Jefferies menen wel dat de markt momenteel de potentie van Texas Blue Ammonia over het hoofd ziet. Op middellange termijn verwacht Jefferies voor OCI een EBITDA van 430 miljoen euro, exclusief Texas Blue Ammonia. OCI zelf mikt overigens op 500 miljoen euro. OCI sloot dinsdag op 27,03 euro. Bron: ABM Financial News

