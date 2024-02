Akzo blijft worstelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal van 2023 redelijk naar verwachting gepresteerd. Dit blijkt uit cijfers van de verfspecialist die woensdag voorbeurs bekend werden gemaakt. Het bedrijf behaalde in het vierde kwartaal een 3 procent hogere omzet van 2.606 miljoen euro, waar analisten rekenden op een omzet van 2.526 miljoen euro. In de drie maanden ervoor boekte Akzo een omzet van 2.741 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2022 werd een omzet van 2.606 miljoen euro behaald. De omzet in het vierde kwartaal kwam voor 986 miljoen euro uit de divisie Decorative Paints. Hier werd door analisten rekening gehouden met 1.001 miljoen euro. De divisie Performance Coatings behaalde een omzet van 1.543 miljoen euro. Hier hielden analisten rekening met 1.525 miljoen euro. In het vierde kwartaal was de aangepaste EBITDA 313 miljoen euro, en analisten hielden rekening met 319 miljoen euro. Dit tegenover 414 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Een jaar eerder werd een aangepaste EBITDA behaald van 220 miljoen euro. Voor heel 2023 kwam de omzet 2 procent lager uit op 10.668 miljoen euro, waar de consensus lag op een omzet van 10.661 miljoen euro. In 2023 lag de aangepaste EBITDA 29 procent hoger dan 2022 op 1.429 miljoen euro. Hier werd rekening gehouden met 1.436 miljoen euro. In 2022 behaalde AkzoNobel een omzet van 10.846 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 1.157 miljoen euro. AkzoNobel wil over het afgelopen jaar een dividend voorstellen van 1,54 euro per aandeel, net als over 2022. Outlook Op basis van de huidige marktomstandigheden en constante wisselkoersen streeft AkzoNobel ernaar om in 2024 een aangepaste EBITDA tussen de 1,50 en 1,65 miljard te leveren. Voor de middellange termijn streeft AkzoNobel ernaar de winstgevendheid uit te breiden door een gecorrigeerde EBITDA-marge van meer dan 16 procent te realiseren en een rendement op investeringen tussen 16 en 19 procent, ondersteund door autonome groei en industriële uitmuntendheid, aldus het bedrijf. Het bedrijf wil bovendien zijn schuldenlast tegen eind 2024 verlagen tot ongeveer 2,3 keer de nettoschuld/EBITDA en ongeveer tweemaal lager op de middellange termijn, terwijl het zich blijft inzetten voor het behoud van een sterke kredietrating. Bron: ABM Financial News

